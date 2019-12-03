الذهب يرتفع بعد تعليقات ترامب عن احتمال تأجيل اتفاق للتجارة مع الصين

وبحسب "رويترز" قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات اليوم مع تلاشي أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات قد تمتد إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1479.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1526 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1481.80 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة إلى 1485.80 دولار للأوقية.

وانحصرت تداولات أسعار الذهب في نطاق ضيق، يوم الثلاثاء، في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز، حتى في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين مما أثار توترات جديدة بشأن التجارة العالمية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز في مومباي "السبب الوحيد في أن الأسعار لم ترتفع هو أن الطلب الاستثماري على الذهب غائب".

وأضاف "الناس يتوقعون انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ألمح إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة ما لم يتراجع الاقتصاد، لذا فالمعنويات ستميل إلى هبوط (الذهب)".

وارتفع الذهب ما يزيد عن 13 بالمئة منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها نزاع تجاري مستمر منذ 17 شهرا بين الولايات المتحدة والصين.