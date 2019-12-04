صادرات النفط الأمريكية تتجه للارتفاع بفضل زيادة الطلب على الخام

أعلن محللون وسماسرة سفن، اليوم الأربعاء، أن صادرات النفط الخام الأمريكية قد تلامس مستوى أربعة ملايين برميل يوميا لأول مرة على الإطلاق خلال الشهور المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على أنواع الخام المنخفضة الكبريت وإتمام مشروعات خطوط أنابيب وتصدير بمحاذاة ساحل الخليج الأمريكي.

وقال متعاملون إن الطلب على الخام الأمريكي الخفيف والمنخفض الكبريت يرتفع، خاصة من الحوض البرمائي الأمريكي بسبب قانون بحري جديد يلزم السفن التي تمر عبر المحيطات باستخدام أنواع وقود منخفضة الكبريت لخفض التلوث اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني.

وبحسب المتعاملين، فإن الطلب على التصدير قد يتراجع بفعل ارتفاع أسعار الشحن حتى يناير على الأقل.

وقالوا إنه من المتوقع أن يزيد الطلب من آسيا خلال الشهور المقبلة. وبلغت هوامش ربح إنتاج زيت وقود منخفض الكبريت جدا في آسيا من خام برنت والخام الخفيف المنخفض الكبريت أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، يوم الاثنين.