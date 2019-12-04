77% من "فيدرتك غروب" للخدمات اللوجستية أصبحت بعهدة موانئ دبي

أعلنت شركة "يوني فيدر" المملوكة بالكامل لـ "موانىء دبي العالمية"، اليوم الأربعاء، عن استحواذها على حصة 77 في المئة في مجموعة "فيدرتك غروب" للخدمات اللوجستية.

القاهرة – سبوتنيك. تشكّل هذه الصفقة، التي من المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2020، الخطوة الأحدث في رؤية "موانئ دبي العالمية" لبناء قدرات لوجستية شاملة تلبي احتياجات خطوط الشحن ومالكي البضائع.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، سلطان أحمد بن سليم، قوله: "يمثل الاستحواذ على حصة في "فيدرتك غروب" خطوة استراتيجية أخرى في رؤيتنا المتمثلة ببناء قدرات لوجستية شاملة وتقديم مجموعة خدمات متكاملة تعمل أيضاً، على إشراك العملاء النهائيين والتجار، إلى جانب تحسين العمليات".

وأضاف: "علاوة على ذلك، يتيح لنا هذا الاستحواذ الانفتاح على التجارة الساحلية قصيرة المدى وسريعة النمو في شبه القارة الهندية، استكمالاً لاستراتيجيتنا اللوجستية الحالية الخاصة بالهند".

تعد صفقة شراء 77% في "فيدرتك" بمثابة الخطوة الأولى في عملية تحقيق القيمة المضافة.

ويسهم الاستحواذ على "فيدرتك غروب" في توسيع نطاق عروض الشركة من خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات والنقل البحري الساحلي قصير المدى إلى مناطق جغرافية متعددة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتدير "فيدرتك غروب"، التي تأسست عام 2003 وتتخذ من سنغافورة مقراً لها، شركتين هما "فيدرتك" المتخصصة في خدمات السفن متوسطة الحجم لشحن الحاويات؛ و"بيرما"، وهي شبكة إقليمية للنقل البحري الساحلي قصير المدى.

وتعمل الشركتان في السوق نفسه، وتساهمان بربط الطريق التجاري الأسرع نمواً بين آسيا والشرق الأوسط عبر شبه القارة الهندية.

وترسو سفن مجموعة "فيدرتك" في 50 ميناء، وتدرّ عائدات تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي سنويا،ً من مجموعة متنوعة من العملاء، وتنقل سنوياً أكثر من 600 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدما.