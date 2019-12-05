"بتروبراس" البرازيلية تعارض الانضمام لـ"أوبك

أعرب رئيس شركة الطاقة البرازيلية "بتروبراس"، روبرتو كاستيلو برانكا، اليوم الخميس، عن عدم تأييده لفكرة انضمام بلاده إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وقال برانكا في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "أن تكون عضواً في منظمة "أوبك" أم لا، هذه ليست الخيارات التي تنظر فيها الحكومة البرازيلية. وأنا مع السوق الحر، وضد المنظمة، والبرازيل تستطيع تحقيق ما هو أفضل".

يذكر أن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، كان قد قال في تشرين الأول / أكتوبر، إنه يرغب بأن تنضم بلاده لـ"أوبك"، في خطوة ستجعل بلاده أهم منتج ينضم إلى المنظمة منذ سنوات، لكن قوبلت رغبته بتشكيك في قطاع الطاقة بالبرازيل.

وقال أمين عام "أوبك" محمد باركيندو، في 5 تشرين الثاني / نوفمبر، إن انضمام البرازيل للمنظمة المنتجة للنفط محل ترحيب، مضيفا بأنها لم تتقدم بطلب رسمي لذلك بعد، مشيرا إلى أن هذا البلد سيشارك في الاجتماع الوزاري للمنظمة يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر.