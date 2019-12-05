تسجيل
13:35 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث

    وكالة: إجراء سعودي لحماية أرامكو من الهجمات الإرهابية

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104357/67/1043576796.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/201912051043616542-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    كشفت مصادر أن عملاق النفط السعودي "أرامكو" تسعى لتغطية تأمينية من مخاطر الحرب والهجمات الإرهابية بعد الهجوم عليها في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي ألحق ببعض منشآتها النفطية بعض الأضرار.

    وتحدث مصدران لوكالة "رويترز" أن أرامكو تتطلع إلى تغطية من شركات تأمين من بينها تلك التي يوجد مقرها في لويدز أوف لندن وشركات أخرى في سوق لندن.

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    وكالة: "أرامكو" تنوي تحديد أسعار أسهمها عند 32 ريالا

    وقال أحد المصدرين إن الشركة تسعى لتغطية تأمينية لمنشآت في المنطقة الشرقية بالمملكة، قلب صناعتها النفطية، حيث تضررت من هجمات سبتمبر/أيلول الماضي.

    وكانت الشركة قالت في نشرة إدراجها المزمع هذا الشهر إنها لم تؤمن ضد كل المخاطر، وأن غطاءها التأميني قد لا يحميها من الإرهاب أو أعمال الحرب.

    وعند إطلاق طرحها العام الأولي، الذي قد يكون الأكبر في العالم ويجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، قالت أرامكو إنها لا تتوقع أن يكون لهجوم 14 سبتمبر أي تأثير فعلي على أوضاعها المالية وعملياتها.

    ونقلت الوكالة إن شركة النفط السعودية "أرامكو" امتنعت عن التعقيب على ما قاله المصدران.

    وتتراوح خيارات التأمين المتاحة من تغطية ضد هجمات إرهابية أو تخريبية إلى تغطية كاملة، تتضمن الحرب أو الحرب الأهلية إلى جانب تعويض عن تكلفة تعطل الأنشطة.

    وقالت أرامكو، في أكتوبر/ تشرين الأول، إنها استردت إنتاجها بالكامل بعد هجمات سبتمبر/ أيلول على منشآت لها.

    وتحدثت "رويترز" مع مصدر ثالث وقال إن التقديرات المبدئية لخسائر أرامكو في الهجوم على منشآتها تبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار).

    وتؤمن أرامكو على الكثير من ممتلكاتها بنفسها من خلال ما يعرف "بالتأمين الأسير"، عبر ستيلار للتأمين ومقرها برمودا.

    وقال أحد المصدر إن أرامكو لديها أيضا تغطية تأمينية ضد "خسائر مفرطة" مع شركات تأمين دولية لأي أضرار في الممتلكات تتجاوز 200 مليون دولار، إلا أن هذه التغطية لا تشمل الحرب أو الهجمات الإرهابية أو خسائر في الإيرادات جراء توقف النشاط.

    وأضاف المصدر أن أرامكو كان لديها بالفعل غطاء تأميني للحرب قبل نحو خمس سنوات.

    وقالت "رويترز" إن الشركات أصبحت قلقة من احتمال هجمات على ممتلكاتها في السعودية، بعد الهجمات التي أوقفت بشكل مؤقت 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج أرامكو، أو ما يزيد على خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    طرح "أرامكو" يستقطب أوامر اكتتاب بقيمة 38 مليار دولار من المؤسسات

    وأكد مصدر رابع لـ"رويترز" على أن شركة سعودية للبتروكيماويات تتطلع، مثل أرامكو، إلى غطاء تأميني ضد الحرب في المنطقة الشرقية حيث حدثت الهجمات.

    وقال سكوت بولتون مدير إدارة الأزمات لدى شركة "إيه أون"، أحد سماسرة التأمين: "تلقينا الكثير من الاستفسارات"، مضيفا أن شركات محلية ودولية تبحث ما إذا كانت ستغطي مثل تلك الهجمات.

    وقال أحد المصادر إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي اتفقت أرامكو على شرائها مقابل 69.1 مليار دولار هذا العام، لديها بالفعل تأمين ضد الحرب.

    ولم ترد سابك على الفور على طلب للتعقيب، لكنها قالت في تقريرها السنوي لعام 2018 إنها تراقب عن كثب المخاطر الناشئة عن تعطل الانتاج لأسباب جيوسياسية وإنها أضافت تأمينا ضد الهجمات الإلكترونية إلى برنامجها العالمي للتأمين.

    واتهمت الرياض وواشنطن إيران بأنها كانت وراء الهجوم، وهو ما تنفيه طهران. وأرسلت الولايات المتحدة قوات إلى السعودية قالت إنها تهدف إلى منع المزيد من الهجمات وسط تنامي التوترات في المنطقة.

    وقال أحد المصادر إن تكلفة بوالص التأمين ضد الحرب والهجمات الإرهابية في السعودية ارتفعت "عدة مرات" منذ الهجمات، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل عن الأسعار. وقال مصدر آخر إن الشركات في المنطقة "تتيقظ" للفكرة.

    وقالت وكالة "إيه.إم بست" للتصنيفات التأمينية إن "التأمين الأسير" لستيلار التابعة لأرامكو يغطي ممتلكات الطاقة البرية والبحرية، والمسؤولية العامة التجارية، وما يرتبط بها من تعطل في النشاط.

    وأكدت إيه.إم بست في أكتوبر/ تشرين الأول، تصنيفها للقوة المالية لستيلار عند ‭‭‭A‬‬‬ (ممتاز) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفة أن ستيلار أشارت إلى أن برنامجها للممتلكات لا يغطي الهجمات.

    وقالت إن التأمين الأسير لديه "مجموعة متنوعة من شركات إعادة التأمين القوية ماليا".

    وامتنعت شركات إعادة التأمين العالمية هانوفر ري وميونيخ ري وسويس ري، التي تساعد شركات التأمين في تغطية المخاطر الكبيرة، عن التعقيب.

    انظر أيضا:

    طرح "أرامكو" يستقطب أوامر اكتتاب بقيمة 38 مليار دولار من المؤسسات
    قبل الطرح العام لـ"أرامكو"... إنتاج أوبك يتراجع في شهر نوفمبر
    قبل يوم من نهايته... الإعلان عن نتائج اكتتاب أرامكو
    وكالة: "أرامكو" تنوي تحديد أسعار أسهمها عند 32 ريالا
    بعيدا عن أرامكو... ثروات مخفية في زاوية غامضة من السوق السعودية
    الكلمات الدلالية:
    طرح أسهم أرامكو في بورصة نيويورك, قيمة أرامكو السوقية, أرامكو, عقود شركة أرامكو, اكتتاب أرامكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حقول بذور اللفت في إقليم كراسنودار الروسي، 28 أبريل 2019
    أفضل صور جوية لعام 2019 من "سبوتنيك"
    الناتو ليس دعما لتركيا
    "الناتو" لم يعد يلبي رغبات تركيا
    إنفوجرافيك - قمة مجموعة العشرين الرياض 2020
    قمة مجموعة العشرين "الرياض 2020"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك