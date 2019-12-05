قطر ترفع أسعار التأمين البحري والبري

قال مصدر مطلع، اليوم الخميس، إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عند 64.85 دولار للبرميل بارتفاع 3.10 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وحسب "رويترز"، فقد حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في نوفمبر/ تشرين الثاني، عند 65.95 دولار للبرميل، بارتفاع 3.15 دولار عن الشهر السابق، يعني هذا علاوة 2.88 دولار في سعر البيع الرسمي لخام قطر البحري فوق أسعار دبي المعروضة، بزيادة 50 سنتا عن الشهر السابق.

وبالتالي زيادة مقدارها 3.98 دولار للبرميل في سعر البيع الرسمي للخام البري فوق دبي، بزيادة 55 سنتا عن الشهر السابق.

وكانت قد ارتفعت أسعار التأمين البحري على البضائع وأجسام السفن بنسب تتراوح بين 50 و500 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد عمليات الاستهداف التي طالت أكثر من ناقلة في المنطقة خلال الفترة الماضية، واستمرار التهديدات الإيرانية باستهداف ناقلات النفط ومنع تصديره عبر الخليج العربي ومضيق هرمز.