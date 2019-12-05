"أرامكو" تعلن اليوم تسعيرها النهائي للأسهم

تعلن، اليوم الخميس، شركة أرامكو التسعير النهائي والتخصيص لأسهمها، وذلك بعدما انتهى أمس الأربعاء، اكتتاب المؤسسات الذي جمع 189 مليار ريال.

وكشفت وكالة "بلومبرغ" أن شركة أرامكو السعودية تنوي أن يكون التسعير النهائي لأسهمها عند 32 ريالا للسهم الواحد.

وذكرت شبكة "العربية" أن سعر 32 ريالا لأسهم أرامكو يعتبر الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب والذي تراوح بين 30 و32 ريالا (8 - 8.53 دولار) للسهم.

وأضافت أنه "في حال أكدت أرامكو التسعير بالحد الأعلى فإن ما ستجمعه الشركة يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن".

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة قولهم إن "مديري الاكتتاب لأرامكو السعودية أوصوا بأنه ينبغي لعملاق النفط السعودي أن يسعر طرحه العام الأولي عند 32 ريالا (8.5 دولار) للسهم وهو الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي للأسعار، مما قد يجعله أكبر طرح عام أولي في العالم".

وأشارت المصادر إلى أن قرار التسعير النهائي سيتخذ في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وإذا تم تسعير الصفقة عند الحد الأعلى لنطاق الأسعار فإن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتجاوز 25 مليار دولار وهي قيمة إدراج مجموعة علي بابا الصينية في 2014... أكبر طرح عام أولي في العالم حتى الآن.

يشار إلى أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي، حيث ضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.