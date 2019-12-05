روسيا وبيلاروس تفشلان في التوصل لاتفاق على إمدادات الغاز لعام 2020

انتقض الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينو، اليوم الخميس، حكومتا بيلاروس وروسيا الاتحادية، بسبب فشلهم في إبرام اتفاق لتوريد الغاز لعام 2020، مشيرا إلى أن هذا ليس خطأ مينسك.

مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن الرئيس البيلاروسي، قوله: "عن أي تكامل قادم يمكن أن نتحدث بين بيلاروس وروسيا، إذا لم يكن لدينا اليوم اتفاق على توريد الغاز الطبيعي. على الرغم من أننا اتفقنا على هذا منذ وقت طويل. وفشلت حكوماتنا في هذه الاتفاقيات. هذا ليس خطأ حكومة بيلاروس".

وأضاف لوكاشينكو: "لدينا عام جديد غدا، وليس لدينا اتفاق على حجم وأسعار إمدادات الغاز الطبيعي".

وتحل في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، الذكرى العشرون لتوقيع اتفاقية تأسيس دولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا. وفي السادس من سبتمبر/أيلول 2019، وقع رئيسا وزراء روسيا وبيلاروسيا بالأحرف الأولى برنامج التكامل، وأقرا خارطة طريق تتكون من 31 نقطة لتعزيز التكامل.