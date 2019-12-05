ملياردير مصري يستحوذ على امتياز "توماس كوك"

استحوذت مجموعة رايفايزن للسياحة "Raiffeisen Touristik Group" التي يمكلها الملياردير المصري، سميح ساويريس، على امتياز شركة توماس كوك في ألمانيا.

ويجعل هذا الاستحواذ رجل الأعمال المصري سميح ساويرس واحدا من أكبر رواد صناعة السياحة في البلاد، وفق صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية.

يمتلك الملياردير المصري، 74.9 في المئة من مجموعة رايفايزن للسياحة، التي تحقق نحو 3.5 مليار يورو من المبيعات سنويا، وتضم المجموعة العلامة التجارية أوتو ريسلاند، وتوماس كوك هولندا و700 وكالة سفر خاصة، بحسب موقع "معلومات مباشر" الإماراتي.

وذكر "مباشر" أن الصفقة يترتب عليها انتقال مئات وكالات السفر لساويرس ليصبح واحدا من أكبر رواد أعمال السفر في ألمانيا.

وأدى شراء امتياز "توماس كوك" إلى ضجة كبيرة في سويسرا بخطط وصوله إلى نفق قاعدة جوتهارد واضعا قرية أندرمات الواقعة في وادي أورسن في جبال الألب السويسرية على خريطة السياحة العالمية، بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الملياردير المصري سميح ساويرس أعاد اختراع المنتجع السويسري.

جدير بالذكر أن ساويرس يمتلك أيضا أسهما في شركة إف تي آي FTI السياحية في ميونخ، ويملك ثلث الشركة، وتولي أيضا الشراكة الجزئية قبل ثلاث سنوات.