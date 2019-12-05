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16:37 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    اجتماع الدول الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا

    مصدر: لا تخفيضات جديدة في إنتاج النفط... وتمديد اتفاق "أوبك+" إلى منتصف 2020

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    اقتصاد
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    قبل أسابيع من اجتماع اليوم الخميس وجهت المملكة العربية السعودية رسالة تحذير إلى أعضاء "أوبك+" لعدم تجاوز الحصص التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة وإلا ستغرق المملكة أسواق النفط... هل وصلت الرسالة إلى الأعضاء، وما القرار المتوقع لاجتماع اليوم في فيينا؟

    قال مصدر سعودي لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، إن كل التوقعات تشير إلى اتفاق الدول الأعضاء في "أوبك+" على تمديد العمل بما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة من حصر كميات الإنتاج اليومية للأعضاء عند مليون و200ألف برميل يوميا، وذلك حتى موعد الاجتماع القادم في يوليو/ تموز 2020.

    منظمة أوبك
    © REUTERS / Ramzi Boudina
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    وأضاف المصدر، أن التحذير السعودي قد وصل إلى جميع المنتجين، ووصلت الرسالة إلى روسيا ونيجيريا والعراق وكازاخستان، وتلك هي الدول الأربع التي لم تكن تلتزم بحصتها في اتفاق "أوبك+"، وأتصور أن هذه الدول ستكون أكثر حذرا والتزاما بحصصها في المرحلة المقبلة، وليعلم الجميع أن السعودية جادة في تحذيرها، فإما أن يلتزم جميعنا أو لا نلتزم ولا يكون هناك اتفاق.

    وتوقع المصدر أن ينتهي اجتماع اليوم بالتمديد للاتفاق الحالي عند حجم الانتاج المتفق عليه إلى يوليو/ تموز القادم، وهو موعد اجتماع "أوبك وأوبك+"، عندها ستتضح الصورة، إذا ما كانت هناك حاجة لمزيد من التخفيض في الفترة القادمة، وفقا لمسار الطلب العالمي على النفط، ومدى استمرارية الولايات المتحدة والصين في الحرب التجارية، ويتضح أيضا حجم الإنتاج الأمريكي وما إذا كان سيتجه للتزايد.

    وأشار المصدر إلى أن هناك توقعات بأن يزيد المعروض العالمي من النفط، وتلك الزيادة إذا قوبلت بتباطؤ في الطلب العالمي على النفط، فإن المنظمة ستكون بحاجة لبحث عملية تخفيضات جديدة في الانتاج، مشيرا إلى أن أقصى ما تملكه الرياض في أوبك + هو عدم التزامها أيضا كما يفعل الآخرين وهنا سيتكبد الجميع خسائر كبيرة.

     قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن بلاده تخفض حاليا إنتاج النفط بأكثر من المتفق عليه بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ لكبح الإمدادات، بدون وضع مكثفات الغاز في الاعتبار.

    وأضاف نوفاك متحدثا في لقاء لأوبك+ في فيينا أنه عقد "اجتماعا بناء" مع وزير الطاقة السعودي، وأن روسيا ستتبنى موقفا بشأن أي اتفاق لأوبك+ في المستقبل بعد إجراء المزيد من المناقشات.

    كما ذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة النفط الإيرانية "شانا" نقلا عن مبعوث إيران لدى "أوبك" اليوم الخميس، أن طهران ستدعم قرار الأغلبية من أعضاء المنظمة بخفض إنتاج النفط.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, الصين, أوبك
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