بعد اجتماع "أوبك"... إيران تقول تم التوصل إلى اتفاق والسعودية ترفض: لا يمكن القول بذلك

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الـ 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الجمعة، إنه من الصعب القول أنه تم التوصل إلى اتفاق قبل قبل الاجتماع مع الدول غير الأعضاء في "أوبك.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين بعد الاجتماع: "لا نستطيع القول إننا توصلنا لاتفاق قبل الاجتماع مع الدول غير الأعضاء في أوبك"، مضيفا: "غدا ستسمعون أخبار رائعة".

"تم التوصل إلى اتفاق"

وأشار الوزير إلى أن سيتم مواصلة المناقشات اليوم مع الدول من خارج المنظمة.

من جانبه، أكد وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، اليوم الجمعة، بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الـ 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أنه تم التوصل إلى اتفاق.

وقال الوزير للصحفيين بعد الاجتماع: "توصلنا بالفعل إلى اتفاق".

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الخميس في فيينا، ويعقبه اجتماع مع روسيا وغيرها ضمن مجموعة تعرف بـ"أوبك+" يوم الجمعة.

وتقلص "أوبك+" الإنتاج منذ عام 2017 للتصدي لفائض في الإمدادات ناجم عن ازدهار الإنتاج في الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للنفط في العالم وهي لا تشارك في التخفيضات.

وتهدد زيادة في الإنتاج من دول خارج "أوبك" مثل البرازيل والنرويج بتفاقم التخمة في المعروض في العام المقبل.

وقال العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، يوم الثلاثاء، إن أعضاء رئيسيين في أوبك يدعمون خفض أكبر لأوبك+ عن المستوى الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا أو 1.2 بالمئة من الطلب العالمي.