الدولار الأمريكي يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر

استقر اليورو مقابل الدولار، اليوم الجمعة، على الرغم من أن العملة الأمريكية تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر/ تشرين الأول، إذ تتعرض لضغوط جراء حالة القلق المحيطة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على ضعف الاقتصاد الأمريكي.
تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في شهر عند 97.355. مقابل سلة من ست عملات، واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1106 دولار.
كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3132 دولار و84.58 بنس مقابل اليورو، لكنه مستقر قرب أعلى مستوى في عام ونصف العام إذ تزيد ثقة المستثمرين بأن الضبابية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تنتهي سريعا.
وتعافى الإقبال على المخاطرة قليلا، مما دفع الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6568 مقابل الدولار الأمريكي، بحسب ما نقلت "رويترز".
ومن المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بحلول الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، بعد أن أظهرت بيانات سلبية ضعفا في أجور القطاع الخاص وأنشطة قطاع الخدمات وانكماش قطاع التصنيع.
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