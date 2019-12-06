مصر... 12 مليار جنيه إعفاءات جمركية على السيارات في أقل من عام

كشفت تقارير صادرة عن جمرك الإسكندرية، قيمة الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب "الملاكي" في مصر.

وذكر تقرير منفذ الإسكندرية الجمركي، أن قيمة الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب الملاكي المستوردة عبر المنفذ قفزت بنسبة 117%، لتصل إلى12.1 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، مقارنة بـ5.5 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب ما نشرته صحيفة "المال" المصرية.

ونمت الواردات المفرج عنها بنسبة 3.2% لتسجل 92 ألفا و203 وحدات، مقابل 89 ألفا و294 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت قيمة الواردات للسيارات الملاكي ارتفاعا بنسبة 14.3% لتصل إلى 24 مليار جنيه، مقارنة ب21 مليار جنيه.

وارتفعت الحصيلة لأول مرة مقارنة مع الفترة المنقضية من العام الحالي بنسبة 3.7%، لتسجل 8.5 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه العام السابق.

ووصل إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن السيارات التجارية نحو 1.7 مليار جنيه، وإجمالي الإعفاءات الجمركية نحو 574.8 مليون جنيه.

ووفقا لـ"المال"، فإن منفذ السيارات بجمرك الإسكندرية، الوحيد الذى يقوم بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإعفاءات على سيارات الركوب المستوردة، مثل اتفاقية الشراكة الأوربية.