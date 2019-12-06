بوتين يبحث مع الشركات الألمانية العقوبات المفروضة على مشروع "التيار الشمالي-2"

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع ممثلي الشركات الألمانية، مسألة العقوبات المفروضة على مشروع "التيار الشمالي-2".

سوتشي – سبوتنيك. وقال دميترييف للصحفيين عقب الاجتماع:"تم مناقشة استخدام أسلوب العقوبات في المنافسة الاقتصادية، إنه أمر سلبي جدا، وخاطئ. وبالطبع، أوساط الأعمال الأوروبية قلقة للغاية بشأن استخدام العقوبات".

وأضاف دميترييف أن العقوبات المفروضة على خط أنابيب الغاز، يمكن أن تصبح سابقة لإدخال قيود على أي مشروع اقتصادي تقره أوروبا "هذه المسألة لا تطال هذا المشروع فحسب، بل إنها مسألة إنشاء سابقة لمثل هذه العقوبات. في الواقع، يمكن استخدامها ضد مشاريع مستقبلية أخرى، اقتصادية وحيوية، وافقت عليها أوروبا".

وأضاف دميترييف أن العقوبات المفروضة على خط أنابيب الغاز، يمكن أن تصبح سابقة لإدخال قيود على أي مشروع اقتصادي تقره أوروبا "هذه المسألة لا تطال هذا المشروع فحسب، بل إنها مسألة إنشاء سابقة لمثل هذه العقوبات. في الواقع، يمكن استخدامها ضد مشاريع مستقبلية أخرى، اقتصادية وحيوية، وافقت عليها أوروبا".

وسبق أن هددت واشنطن، بفرض عقوبات على المشاركين في مشروع "التيار الشمالي-2"، الهادف لتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا.

