اتفاقية لجذب مليون سائح إلى دبي

وقعت شركتا "موانئ دبي" العالمية، و"إم إس سي" السويسرية - الإيطالية (شركة البحر المتوسط للشحن البحري)، في دبي، اليوم السبت، اتفاقية شراكة لجذب مليون سائح إلى دبي، خلال السنوات الخمس المقبلة.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي لحكومة دبي، تضمنت الاتفاقية التزام الطرفين بخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن سفن "إم إس سي" القادمة إلى دبي.

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عصر اليوم الباخرة السياحية الإيطالية "إم .إس .سي . يليسيما" الراسية بميناء راشد في دبي و التي تعد من أكبر السفن السياحية في العالم.#عاجل_الإمارات pic.twitter.com/CvrgBDH0VF — عاجل الإمارات (@UAE_AJIL) December 7, 2019

ووفقا للموقع، أعلنت شركة "إم إس سي"، الشهر الماضي، أنها ستكون أول شركة محايدة كربونيا بالكامل في العالم، ابتداء من مطلع العام القادم 2020.

وأطلقت الشركة في فبراير الماضي 17 رحلة عالمية وستقضي خلال مواسم الشتاء 35 يوما في دبي حتى مارس 2020، بالإضافة إلى رحلات داخلية خليجية مدتها 7 ليال، بحسب"وكالة أنباء الإمارات".

وبحسب التوقعات سيستقبل ميناء راشد للسفن السياحية نحو 100 ألف سائح هذا العام، مايسهم في تنشيط واستقطاب الحركة السياحية في البلاد، خصوصا في فصل الشتاء، حيث ينعم السياح بطقس معتدل مع مستوى خدمات عالي الجودة.

وتعمل موانئ دبي العالمية في 46 بلداً عبر قارات العالم الست، ولديها أكثر من 150 نشاطا، ويعمل بها 50 ألف موظف من 120 بلدا.