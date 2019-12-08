الكشف عن الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة خلال الشهر الفائت

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بيانات الجمارك الصينية والتي أوضحت حالة الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن البيانات الجمركية الصينية أن الفائض التجاري لبكين مع ​الولايات المتحدة الأمريكية​ بلغ في نوفمبر/تشرين الثاني حوالي 24.60 مليار دولار أمريكي".

وأشارت البيانات أن هناك تراجع ملحوظ من فائض الشهر السابق البالغ 26.45 مليار دولار أمريكي.

ولفتت البيانات إلى أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الفترة من كانون الثاني وحتّى تشرين الثاني بلغ 272.5 مليار دولار"، مبيّنةً أنّ "إجمالي تجارة ​الصين​ مع الولايات المتحدة نزل 15.2 بالمئة في الأحد عشر شهرًا الأولى من 2019، مع تراجع ​الصادرات​ 12.5 بالمئة وهبوط الواردات 23.3 بالمئة.

وشهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن مؤخرا حالة من التوتر، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على بضائع صينية بلغت قيمتها نحو 250 مليار دولار، وردت الصين عليها برسوم على بضائع أمريكية بنحو 100 مليار دولار.