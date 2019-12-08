في واقعة جديدة من نوعها… "نوكيا" تطلق تلفزيون ذكيا 

وأكد الموقع الإلكتروني "إكونوميك تايمز"، مساء أمس السبت، عن إطلاق شركة نوكيا العالمية لأول تلفزيون ذكي خاص من نوع "نوكيا سمارت تي في"، في السوق الهندية.

وذكر الموقع أن "نوكيا" قد أطلقت التلفزيون من خلال منصة Flipkart، وهو بقياس 55 بوصة، بدقة "4K"، وبنسبة تباين 1200:1، وزوايا مشاهدة 178 درجة.

وأكد أنه من الممكن أن يكون صنع هذا التلفزيون خطوة مفيدة للعلامة التجارية الدولية، حيث إنها المرة الأولى التي تقدم فيها JBL خبرتها الصوتية إلى تلفزيون في الهند.

وأشار الموقع التقني إلى أن شاشة التلفزيون تدعم مجموعة واسعة من الألوان وخاصية Dolby Vision، وتتم معالجة الصوت عن طريق JBL مع نظام مكبرات صوت يضم اثنين من السماعات المدمجة بقدرة 24 واط، في الجزء السفلي من التلفزيون.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن الجهاز الجديد مزود بمعالج رباعي النواة وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 2.25 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغا بايت، ويتم دعم الصور المرئية بتقنية "MEMC"، للحصول على أفضل صورة للتلفزيون.

ويبلغ سعر الجهاز الجديد 589 دولار أمريكيا، علما أنه يدمج تقنية "التعتيم الذكي" الذي يساعد على إنتاج سواد أعمق من خلال التحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية.