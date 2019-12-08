الانخفاض مستمر... تراجع أسعار 5 سيارات جديدة في مصر

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، عن تخفيض أسعار بعض الطرازات الجديدة، بنسب تراوحت بين 5 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه.

وبحسب ما أفاد موقع "مصراوي"، يأتي الكشف عن التخفيضات الأخيرة، تأكيدا لتوقعات العديد من خبراء السيارات الذين أشاروا إلى تراجع الأسعار قبل نهاية 2019 لأسباب أبرزها انخفاض قيمة الدولار في مقابل الجنيه المصري ورغبة وكلاء في تصريف المخزون، بالإضافة لمحاولات البعض لإنعاش المبيعات.

وشملت قائمة التخفيضات 5 سيارات تحمل علامات تجارية شهيرة، وتنوعت بين طرازات هاتشباك صغيرة وأخرى سيدان عائلية وثالثة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وفيما يلي الطرازات الـ 5 التي أعلن وكلائها عن تخفيضات وقيمتها:

1- فورد إيكو سبورت

وتتوافر السيارة في مصر بأربع فئات وأعلن الوكيل عن تخفيضات تتراوح بين 15 إلى 30 ألف جنيه مصري. (1$=16.07 جنيه مصري).

2- نيسان صني

وقررت شركة نيسان موتور إيجيبت، تخفيض أسعار جميع فئات السيارة نيسان صني السيدان موديل 2020 المجمعة محليا، بقيمة 25 ألف جنيه، على أن يسري هذا التخفيض خلال ديسمبر الحالي.

3- فورد فيستا

وتتوافر بثلاث فئات، وقد تراوحت قيمة التخفيضات ما بين 5 وحتى 45 ألف جنيه.

4- فورد كوجا

وتتوافر بـ 4 فئات ووصلت قيمة التخفيضات إلى 40 ألف جنيه.

5- فورد فيوجن

وأقر الوكيل المحلي تخفيضا بقيمة 50 ألف جنيه على أسعار جميع الفئات.

يذكر أن وكيل شركة رينو الفرنسية في مصر، قد أقرت في وقت سابق تخفيض أسعار عدد من الطرازات بالسوق المحلي بنسب تتراوح بين 17 وحتى 26 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، أفاد حسين مصطفى، أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق في مصر وخبير السيارات، بأن هناك عدة عوامل من شأنها خفض أسعار السيارات خاصة من طراز 2019.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن أسعار السيارات تشهد مع اقتراب حلول 2020 انخفاضا، خاصة في الربع الأخير من العام، وتقديم العديد من العروض على طرازات عام 2019.

وصرح مصطفى بأن هناك العديد من العوامل المؤدية لانخفاض أسعار السيارات خلال تلك الفترة، من أهمها العروض على سيارات طراز 2019 نتيجة استيراد الطرازات الجديدة.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار العملة له تأثير قوي أيضاً على انخفاض أسعار السيارات، متابعا: "كلما ارتفعت العملة، ارتفعت أسعار السيارات والعكس"، كما أن وجود العديد من الاتفاقيات التي ألغت الجمارك على السيارات الأوروبية.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات تدفع شركات السيارات الأخرى مثل الكورية واليابانية التي يوجد عليها جمارك إلى تخفيض أسعارها للمنافسة في السوق السيارات الأوروبية التي تجد ثقة كبيرة لدى المستهلكين.