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11:58 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    المحطة الفضائية الدولية

    الفريق الروسي على المحطة الفضائية الدولية يبحث عن النفط

    © Photo / NASA
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    أعلنت الشركة الروسية للأنظمة الفضائية (جزء من روسكوسموس) أن جهاز قياس الإشعاع بالأشعة تحت الحمراء العالي الدقة للبحث عن المعادن من محطة الفضاء الدولية، يجري تطويره من قبل شركة "أنظمة الفضاء الروسية" (جزء من روسكوسموس).

    وقالت الشركة الروسية: "سيساعد الجهاز الجديد بعد التثبيت على محطة الفضاء الدولية في مراقبة حالة المحيطات واستكشاف العمليات الديناميكية في المياه، وإجراء الخرائط المواضيعية لسطح الأرض، بما في ذلك رسم الخرائط الجيولوجية - البحث عن المعادن وتحديدها، واكتشاف المناطق المحتملة لحقول الغاز والنفط".

    سيمكّن مقياس الإشعاع من مراقبة حالات الطوارئ التكنولوجية والطبيعية، وظواهر الأرصاد الجوية الطبيعية، والكشف عن بؤر حرائق الغابات والحرائق الجوفية، فضلاً عن تحديد رطوبة التربة والبحث عن مصادر المياه الجوفية والطاقة الحرارية الأرضية.

    ستصبح أيضًا أداة بحثية للتنبؤ بالنشاط الزلزالي، وستسمح أيضًا بتقييم حالة المكبات الخاصة بالنفايات الصناعية والمنزلية.

    تم تطوير الجهاز بالفعل وبدأ تصنيعه. من المقرر الانتهاء من العمل على إنشاء المعدات في عام 2022.

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    الكلمات الدلالية:
    كشف المعادن, النفط, المحطة الفضائية الدولية
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