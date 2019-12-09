مصر تعدل مدة مناقصة شراء سلع غذائية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الاثنين، إنها عدلت فترة الوصول لمناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس لتصبح في الفترة من 20 يناير/ كانون الثاني إلى العاشر من فبراير/ شباط.

القاهرة - سبوتنيك. وتطلب الهيئة شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس.

وكان من المقرر في الأصل أن تصل الزيوت النباتية في الفترة من 20 يناير/ كانون الثاني إلى الخامس من فبراير/ شباط، لكن موعد الوصول جرى تمديده بواقع خمسة أيام.

يذكر أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو 11 ديسمبر/ كانون الأول.