"الأكبر في تاريخ الشركة"... "أرامكو" تستعد لبيع أسهم إضافية

وقالت "رويترز" إن البنوك المرتبة لإصدار الشركة ستمارس خيارا لبيع الأسهم الإضافية بعد 30 يوما من فترة تداولها.

وصدر بيان عن البنوك يؤكد أن خيار بيع الأسهم تم ممارسته.

وقد تجمع الشركة إذا ما باعت أسهم إضافية 29.4 مليار دولار.

وجمع الطرح الأول للشركة السعودية 25.6 مليار دولار، وتبدأ الشركة الطرح الأكبر في التاريخ يوم الأربعاء في البورصة السعودية.

وفي أول تعليق له بعد طرح عملاق النفط السعودية "أرامكو" للاكتتاب، لفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الطرح العام لشركة "أرامكو" باعتبارها "خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل".

في حين أكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن نجاح اكتتاب "أرامكو" يؤكد على قيمة وقوة اقتصاد الدولة السعودية، ويعزز منهجها الاقتصادي.

وقال إنه الآن تأكد للجميع قيمة الدولة ورأي من اكتتب في اقتصاد الدولة ومنهجها للمستقبل الاقتصادي، بحسب فضائية "العربية" السعودية.

وتابع مبتسما أن "كل من لم يكتتب في "أرامكو" سيعض أصابع الندم على سوء التقدير وسماعة للمصادر السيئة التي أرادت أن تحبط همتنا وقيمة هذه الدولة ومكانة اقتصادها ومكانة الشركة".

وأعلنت البورصة السعودية، في وقت سابق، أن التداول على أسهم عملاق النفط "أرامكو" سيبدأ في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة اعتبارا من يوم الاربعاء بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.