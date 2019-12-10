شركة "توتال" الفرنسية تستحوذ على حصة "ماراثون أويل" في حقل الواحة وسط ليبيا

حصلت شركة "توتال" الفرنسية، على حصة "ماراثون أويل ليبيا" البالغة أكثر من 16 في المئة من امتيازات حقول الواحة، الواقع وسط ليبيا.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان اليوم الثلاثاء "بعد دراسات ومفاوضات طويلة وموافقات حكومية، تقرر الموافقة على شراء توتال لحصة ماراثون في امتيازات الواحة".

كما أشارت المؤسسة في البيان أن "مجلس إدارة المؤسسة وافق على استحواذ شركة توتال على حصّة ماراثون أويل ليبيا المحدودة والتي تمثل 16.33 في المئة من امتيازات الواحة."

وأضاف البيان "استثمار توتال 650 مليون دولار في تطوير امتيازات الواحة لزيادة الإنتاج بقرابة 180 ألف برميل في اليوم"، مشيرا إلى أنه "ستحصل المؤسسة على 150 مليون دولار لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في المناطق المتاخمة للعمليات النفطية."