أمريكا غير قادرة على وقف "التيار الشمالي" و"التيار التركي"

تواصل روسيا العمل على إنشاء خطي أنابيب جديدين لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق وتركيا.

وهناك في الولايات المتحدة الأمريكية من لا يريد أن تنجز روسيا مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز المسمى "التيار الشمالي 2" وخط الغاز المسمى "التيار التركي". فمثلا، قرر مجلس النواب الأمريكي تضمين الميزانية العسكرية الأمريكية الجديدة عقوبات ضد "التيار الشمالي 2" و"التيار التركي".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي تحدث للصحفيين أثناء وجوده في واشنطن اليوم:

أؤكد لكم أن "التيار الشمالي 2" و"التيار التركي" لن يتوقفا.

ونوه وزير الخارجية الروسي إلى أن بلده يعرف كيف يرد على "هجمات" يشنها مَن تعتريه "رغبة عارمة في تخريب" العلاقات الروسية الأمريكية.