"موانئ أبوظبي" تخطط لتوسعة ميناء خليفة بتكلفة مليار دولار

قالت شركة موانئ أبوظبي المملوكة للحكومة، اليوم الأربعاء، إنها تستثمر 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) في توسعة ميناء خليفة، مما يساعد على زيادة طاقته.

وذكر بيان الشركة أنها ستستثمر 2.2 مليار درهم في تطوير لوجيستيات القسم الجنوبي من ميناء خليفة، و1.6 مليار درهم في توسعة موانئ أبوظبي.

وقال جاكوب لارسن، المدير التجاري موانئ أبوظبي، للصحفيين إن التوسعة ستزيد طاقة موانئ أبوظبي إلى خمسة ملايين وحدة مكافئة قياس 20 قدما من 2.5 مليون بحلول 2025.

وحسب الشركة فقد تم افتتاح مشاريع توسعة عملاقة بقيمة 4 مليارات درهم، وتوسعة الرصيف الجنوبي ومنطقة ميناء خليفة اللوجستية، وهو ما وفر 2800 فرصة عمل و3.2 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 2025.

كذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للحاويات التى تناولها موانئ أبوظبي من 2.5 مليون إلى 5 ملايين حاوية نمطية فى 2020.