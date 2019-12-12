بالفيديو... هبوط كارثي للعملة اللبنانية في الخارج

بعد الأنباء المنتشرة عن وضع العملة اللبنانية (الليرة) الذي أصبح كارثيا من خلال مؤشرات تدل على أن العملة خسرت حوالي 41% من قيمتها مقابل الدولار الذي بلغ رقما قياسيا لم يعهده منذ تسعينيات القرن الماضي.

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، ادعى صاحبه أنه متواجد في مطار إسطنبول الدولي بتركيا وقرر تصريف العملة في إحدى نقاط التصريف المنتشرة في المطار.

مئة الف ليرة لبنانية مقابل ٢١ دولار من داخل مطار اسطنبول الدولي#الليرة_اللبنانية pic.twitter.com/H2K7xrDSG8 — #NOUR (@Nour_al_ain) December 11, 2019

وأظهر الفيديو سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغت قيمة صرف 100 ألف ليرة لبنانية 21 دولارا أمريكيا، وذلك يأتي منافيا للتداول الرسمي المعتمد من قبل الدولة اللبنانية التي تقول إن سعر الصرف ما زال ثابتا ولم يتغير ويبلغ 150 ألف ليرة مقابل 100 دولار أمريكي.

واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 في المئة في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد.

وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر.