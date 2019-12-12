عقب قفز سهم "أرامكو"... قيمة الشركة تصل لـ2.06 تريليون دولار

قفز سهم شركة أرامكو السعودية بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي عند الافتتاح ليبلغ 38.7 ريالا، بالتالي تصبح قيمة الشركة 7.7 تريليون ريال (2.06 تريليون دولار)، متجاوزا التريليون دولار.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، كان سهم الشركة قد أغلق في أول أيام تداوله مرتفعا بالنسبة القصوى عند مستوى 35.2 ريالا مقارنة بـ32 ريالا سعر الاكتتاب.

"أرامكو" طرحت ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 4 ديسمبر/كانون الأول.

وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.

وتم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بـ32 ريالا "8.5 دولار" ما يعني تقييم الشركة عند 6.4 تريليون ريال "1.71 تريليون دولار"، يجعلها الأضخم في العالم بفارق مريح عن الشركتين التاليتين "آبل" ومايكروسوفت، وتفوق قيمة أكبر عشر شركات نفط في العالم مجتمعة.

وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المئة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".