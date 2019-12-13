بعد اتفاق جديد للتجارة... أمريكا توافق على خفض الرسوم على بعض الواردات الصينية

أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت على تعديل رسومها الجمركية على بضائع صينية "بشكل كبير" بموجب اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع بكين.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن مكتب الممثل التجاري أكد، في بيان، أنه بموجب الاتفاق "ستبقي واشنطن على رسوم جمركية قدرها 25 في المئة على واردات من الصين بحوالي 250 مليار دولار، وستخفض الرسوم على منتجات صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار إلى نحو 7.5 في المئة"، مضيفا "ستشتري الصين كميات كبيرة إضافية من البضائع والخدمات الأمريكية."

وأشار المكتب إلى أن "اتفاق التجارة يتطلب إدخال إصلاحات هيكلية على النظام الاقتصادي والتجاري للصين في مجالات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية والعملة والنقد الأجنبي".

بالإضافة إلى ذلك، أكد مكتب الممثل التجاري أن الاتفاق يتضمن أيضا "نظاما قويا لحل المنازعات".

وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوط على الصين، بما في ذلك إجراء تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتتعهد بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.