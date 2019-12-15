الأرجنتين ترفع الضرائب على الصادرات لتسديد الديون الخارجية

أصدرت الحكومة الأرجنتينية الجديدة، يوم أمس السبت، قرارا بزيادة الضرائب على صادرات الصويا والقمح والذرة من أجل زيادة العائدات اللازمة لتفادي التخلف عن سداد دين سيادي ضخم .

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن الحكومة الأرجنتينية رفعت أسعار الكثير من المواد الغذائية من 25% إلى 30% بالإضافة إلى ضرائب على الذرة والقمح من نحو 7% إلى 12 %.

وشمل المرسوم الحكومي أيضا الضرائب على صادرات اللحم البقري من 7 % إلى 9% في المئة.

وتواجه الأرجنتين ديونا ضخمة مستحقة السداد في 2020 وأهدافا مالية صعبة تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق قرض مشروط يبلغ حجمه 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع الرئيس السابق للبلاد في 2018. وقال فرنانديز إنه يجب تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.