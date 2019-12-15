أمريكا تمنح الأردن دعما نقديا بقيمة 745 مليون دولار

وأتى الإعلان عن المنحة الأمريكية، اليوم الأحد، على خلفية توقيع اتفاقية بين وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيم بارنهارت.

وتضمنت الاتفاقية منح دعم مالي نقدي مباشر للمملكة يقدر بحوالي 745 مليون دولار أمريكي، بحسب موقع "الوكيل".

وقال وزير التخطيط الأردني وسام الربضي، اليوم الأحد، خلال مراسم توقيع الاتفاقية "هذا المبلغ سيدخل فورا إلى خزينة الدولة، وسيدخل في موازنة 2019 وسوف يكون له استخدامات في مشاريع تنموية تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي وخلق فرص عمل".

وحضر مراسم التوقيع رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية كارين ساساهارا.

وقال الربضي في تصريحات صحافية تلت توقيع الاتفاقية "اليوم كنا سعداء بتوقيع المنحة النقدية المباشرة لخزينة الدولة بقيمة 745 مليون دولار أميركي".

وأضاف الربضي "بالفعل زادت المعونات الأميركية إلى الأردن بقيمة 300 مليون دولار عن القيمة التأشيرية التي كان متوقعا تحويلها، فالمعونات أيضا زادت".

من جهته قال مدير وكالة المعونة الأميركية "يو إس آيد" جيم بيرنهارت "تشهد الاتفاقية التي وقعناها اليوم بقيمة 745 مليون دولار تشهد على العلاقة طويلة الأمد بين البلدين. وعلى إيمان الولايات المتحدة الأميركية بالتزام دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز وقدرة الحكومة على ترجمة هذا الالتزام على أرض الواقع".

وأضاف بيرنهارت "على مدار 7 عقود عمل الأردن والولايات المتحدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الأردنيين. وتعمل شراكتنا الوثيقة على دعم الأردن لتحقيق أهدافه المتعلقة بالاعتماد على الذات".

وكشفت وزارة التخطيط الأردنية، الشهر الماضي، أن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها من خلال الجهات المانحة والتمويلية للأردن لعام 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول، بلغت ما يعادل 2.6 مليار دولار. علماً بأن نحو 60 % من المساعدات الخارجية المتعاقد عليها توجه لدعم الموازنة العامة بما في ذلك المشاريع الرأسمالية.

وتنقسم المساعدات الخارجية الأردنية إلى منح وقروض ميسرة وتكون إما موجهة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية وبقطاعات خدمية مثل الصحة، والتعليم والبلديات والمياه أو كدعم للموازنة العامة، أو كدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بما في ذلك المجتمعات المستضيفة.