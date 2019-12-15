سلطنة عمان تبيع حصة بمليار دولار في شركة كهرباء إلى أكبر مشغل في العالم

باعت شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم "نماء" حصة تبلغ 49 بالمئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء.

وحسب "رويترز" فإن الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول من أجل تدعيم خزائنها، التي استنزفت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب تدني أسعار النفط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مجموعة نماء القابضة وقعت اليوم على اتفاقية تخصيص مع شركة "ستيت غريد" الصينية تستثمر بموجبها الشركة ما نسبته ٤٩ بالمئة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات التخصيص مع بداية 2020 بعد الموافقة المشروطة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء.

ووقع الاتفاقية من جانب مجموعة نماء حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة المجموعة فيما وقعها من جانب شركة "ستيت غريد" الصينية، يوهاي هويو رئيس الشركة.

#مجموعة_نماء_القابضة توقع اتفاقية تخصيص مع شركة /#ستيت_جريد_الصينية/ تستثمر بموجبها الشركة ما نسبته ٤٩ بالمائة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء. pic.twitter.com/V2THU3nYfz — واجهة عُمان الاخبارية🇴🇲 (@SBQ_2) December 15, 2019

وأوضح درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن تخصيص الشركة العمانية لنقل الكهرباء جاء كجزء من البرنامج المعد لتخصيص بعض الشركات الحكومية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج المالية وتجويد الخدمة من قبل هذه الشركات.

وأشار إلى أنه ستكون هناك شركات حكومية أخرى قابلة للتخصيص كجزء من البرنامج المعد للتخصيص وسيتم تنفيذه في السنوات القادمة، مبينًا أن القطاعات التي سيتم تخصيصها تتضمن قطاع الكهرباء وقطاع النفط وعدد من القطاعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من برنامج التقييم ووضع البرنامج النهائي ووضع الأولويات.

▶️ المؤتمر السنوي لمجموعة نماء القابضة

تقرير إسماعيل بن إبراهيم الحضرميhttps://t.co/uQki1Txyag#مركز_الأخبار pic.twitter.com/uSTtS086UM — مركز الأخبار (@omantvnews) May 20, 2019

من جانبه أوضح سعود بن ناصر الشكيلي رئيس اللجنة الإشرافية على التخصيص أن شركة "ستيت غريد" الصينية هي أكبر شركة مشغلة لشبكات نقل الكهرباء في العالم وبحجم أصول يبلغ حوالي 41.2 مليار دولار أمريكي وتستثمر في أستراليا وإيطاليا واليونان والبرازيل والبرتغال والفلبين وهونغ كونغ.