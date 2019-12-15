الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان يتجاوز 30 مليار دولار في الربع الثاني من 2019

أفاد تقرير للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2019، بلغ نحو 11.655 مليار ريال عماني (30.3 مليار دولار أمريكي)؛ مقارنة بـ 10.29 مليار ريال عماني (26.77 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2018، بارتفاع نسبته 13.3 بالمئة.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي 1.368 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، حسبما بينت النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن المركز، بحسب صحيفة "الوطن" العمانية.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم استثمارها، حتى نهاية الربع الثاني لعام 2019، نحو 5.653 مليار ريال (14.7 مليار دولار)، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بحجم استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 1.146 مليار ريال (حوالي 3 مليار دولار).

وبلغت قيمة استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية 897 مليون ريال (2.33 مليار دولار)، ودولة الكويت 831.300 مليون ريال (2.16 مليار دولار)، والصين 486 مليونا و200 ألف ريال (1.26 مليار دولار)، ودولة قطر 432 مليون ريال (1.12 مليار دولار).

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الاستثمار الأجنبي في نشاط استخراج النفط والغاز استحوذ على نحو 6 مليارات و592 مليونا و300 ألف ريال (17.14 مليار دولار)، وبلغ الاستثمار الأجنبي في قطاع الوساطة المالية 1.434.400 مليار ريال (1.13 مليار دولار).

وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية فقد بلغ الاستثمار الأجنبي فيه نحو 1.592.200 مليار ريال عماني (4.14 مليار دولار).

وبلغ الاستثمار بقطاع الأنشطة العقارية نحو مليار و60 مليون ريال (2.76 مليار دولار)؛ وبلغ الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى 976 مليونا و300 ألف ريال (2.54 مليار دولار).