بورصة وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الاغلاق اليوم الاثنين، إذ أعطى انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وبيانات اقتصادية متفائلة من الصين دفعة لمعنويات المستثمرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 99.05 نقطة، أو 0.35 بالمئة، عند 28234.43 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 22.65 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 3191.45 نقطة، حسب "رويترز".

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 79.35 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 8814.23 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الترجمة الصينية لاتفاق التجارة سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في وقت سابق من اليوم الاثنين إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل ما يعرف باتفاق "المرحلة 1" للتجارة الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين، حسب "رويترز".