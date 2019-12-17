"بوينغ" توقف إنتاج طائرات "737 ماكس"

وأعلنت الشركة في بيان تم نشره الثلاثاء، أنها ستعلّق اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2020، إنتاج طائرات "737 ماكس" بسبب إرجاء منح شهادة المطابقة للطائرة إلى عام 2020.

وحظرت السلطات الجوية الأمريكية استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس" في نقل المسافرين في مارس/آذار 2019 بعد كارثتين جويتين.

وكانت شركة "بوينغ" تتربع على عرش صناعة الطائرات في العالم خلال أكثر من نصف القرن.

وتربعت "بوينغ" على عرش صناعة الطائرات المدنية بفضل طائرة "بوينغ 737" التي اعتبرت أفضل الطائرات مبيعا على مستوى العالم. إلا أن الأجواء انسدّت أمام طائرات "بوينغ 737" بعد تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في إندونيسيا واثيوبيا.

يذكر أن شركة "ايرباص" الأوروبية استفادت من أزمة منافستها "بوينغ" لتحل إحدى طائراتها – ايرباص A320 – محل "بوينغ 737" كأفضل الطائرات مبيعا في العالم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019.