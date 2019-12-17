لوك أويل: الدولار يستمر في التأثير على سعر النفط حتى 2035

سيحتفظ الدولار الأمريكي بدوره الرائد في التجارة الدولية ويواصل التأثير على أسعار النفط حتى عام 2035، وفقًا لتوقعات "لوك أويل".

وقالت "لوك أويل": "من أجل الحد من الاعتماد على تقلبات أسعار الصرف، تحاول العديد من الدول التوصل إلى تسويات بالعملات الوطنية. وكان حدثًا مهمًا على طريق اعتماد طرق بديلة لحساب النفط هو إطلاق العقود المستقبلية للنفط باليوان في شنغهاي في عام 2018. ومع ذلك، بحسب نظرتنا سوف يحتفظ الدولار الأمريكي بدوره الرائد في التجارة الدولية وسيواصل التأثير على أسعار النفط حتى عام 2035".

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تستمر صفقة أوبك+ في تقليل تقلب أسعار النفط حتى عام 2035.

وقالت بهذا الصدد: "كان سوق النفط متقلبًا من الناحية التاريخية. وتحت تأثير العوامل المختلفة، يمكن أن يتغير سعر النفط على نطاق واسع. نتوقع أن يستمر تقلب الأسعار في سوق النفط في المستقبل، لكن تأثير اتفاقية أوبك + سيساعد في تقليل تقلبات الأسعار".