الجنيه المصري يواصل الصعود أمام الدولار

واصل الجنيه المصري رحلة صعوده أمام الدولار الأمريكي، مسجلا ارتفاعا، اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات.

وانخفض الدولار في 4 بنوك مع بداية التعاملات، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، بعد كسره حاجز الـ16 جنيها خلال تعاملات أمس.

وهبط الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، والعربي الأفريقي إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، كما هبط قرشين في بنك القاهرة إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، وتراجع 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، بحسب موقع "مصراوي".

وانخفض سعر الدولار، أمس الاثنين، بقيمة تراوحت بين 5 إلى 7 قروش، ليسجل دون الـ16 جنيها في البنوك وذلك للمرة الأولى منذ عامين.

وارتفعت قيمة الجنيه المصري، بنحو 178 قرشًا أمام الدولار الأمريكي، منذ بداية العام الجاري 2019، وتراجع سعر الدولار بقيمة بلغت نحو 7 قروش خلال يومين فقط.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أعلن أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغ أكثر من 200 مليار دولار، وأنها شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك بقيمة بلغت 15 مليار دولار، والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.