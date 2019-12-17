المغرب يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 %

أبقى البنك المركزي في المغرب سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة، قائلا إن تكاليف الاقتراض تتماشى مع توقعات التضخم والنمو والمالية العامة في المدى المتوسط.

وقال البنك في بيان بعد اجتماع ربع سنوي لمجلسه، إن التضخم سيبلغ في المتوسط 0.3 في المئة في 2019، بعد أن سجل 1.9 في المئة في 2018، قبل أن يرتفع إلى 1.1 في المئة في 2020، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ إلى 2.6 في المئة في 2019، بعد نمو بنسبة ثلاثة في المئة في 2018 بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن تراجع هطول الأمطار.