الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى في شهرين

سجلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، هبوطا إلى أدنى مستوى لها في آخر شهرين.

وبحسب "رويترز"، سجلت الليرة خسائر بحوالي 10 في المئة هذا العام، بفعل توترات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدة قضايا، من بينها السياسة تجاه سوريا، وشراء تركيا نظام إس-400 الروسي للدفاع الصاروخي.

وأشارت إلى أن تراجع العائد الحقيقي للعملة يقلل جاذبيتها.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة 0.7 في المئة الى 5.8890 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول.