تصاريح بناء المساكن في أمريكا تسجل أعلى مستوى خلال 12 عاما

زاد بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني وقفزت تصاريح البناء إلى أعلى مستوى خلال 12 عاما ونصف العام بينما لا تزال أسعار الفائدة المنخفضة للقروض العقارية تدعم سوق الإسكان وتعزز الاقتصاد الأوسع.

قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن بناء المساكن ارتفع 3.2 في المئة إلى معدل سنوي قدره 1.365 مليون وحدة الشهر الماضي.

في حين قفز بناء المساكن لأسرة واحدة الى أعلى مستوى في عشرة أشهر مواصلا الصعود لثاني شهر على التوالي.

وكان خبراء اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع بناء المساكن إلى وتيرة قدرها 1.345 مليون وحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعلى أساس سنوي، قفز بناء المساكن الجديدة 13.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وارتفعت تصاريح البناء 1.4 بالمئة إلى معدل قدره 1.482 مليون وحدة وهو أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2007