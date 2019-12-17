النفط يواصل الصعود فوق 65 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بآمال بأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين سيعزز الطلب على الخام في 2020 بعد نزاع استمر طويلا بين أكبر اقتصادين في العالم كان له تأثيره السلبي على المعنويات في الأسواق العالمية.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن اتفاق "المرحلة 1" بين الولايات المتحدة والصين "مكتمل تماما"، متوقعا أنه سيضاعف الصادرات الأمريكية الى الصين على مدار عامين. بحسب "رويترز".

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 76 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.10 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتغلق عند 60.94 دولار للبرميل.

وما زالت أسواق النفط تلقى دعما من اتفاق منظمة أوبك وحلفاء لها مثل روسيا، وهى المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض إضافي قدره 500 ألف برميل يوميا في إمدادات الخام بدءا من أول يناير/ كانون الثاني.

ويأتي هذا فوق الاتفاق الحالي لتقليص الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا والذي بدأ سريانه في أول يناير هذا العام.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق وعن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.