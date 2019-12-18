لأول مرة منذ الهجوم على "آرامكو"... ارتفاع صادرات النفط السعودية

أفادت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت 5.8 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7.06 مليون برميل يوميا، من 6.67 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وزاد إجمالي إنتاج البلاد من الخام 1.17 مليون برميل يوميا إلى 10.30 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 15.60 مليون برميا إلى 168.08 مليون برميل، بينما انخفضت الكميات التي عالجتها المصافي السعودية 387 ألف برميل يوميا إلى أدنى مستوى في 34 شهرا عند 2.20 مليون برميل يوميا. بحسب "رويترز".

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قال إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى في أكتوبر ونوفمبر إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الهجمات على منشآت "آرامكو" النفطية السعودية في سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفق منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الأول من 2020.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.