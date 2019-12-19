مصر... المالية تعلن تحقيق فائض أولي في الموازنة خلال 3 أشهر

قالت وزارة المالية المصرية، إنها حققت فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2019 وسبتمبر/ أيلول 2020، مشيرة إلى أن هذا الفائض يقدر بنحو 7.1 مليار جنيه.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن وزارة المالية، قالت في تقرير لها، اليوم الخميس، إن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 173 مليار جنيه خلال 3 أشهر.

وأضافت: "سجلت الإيرادات الضريبية 131.6 مليار جنيه، والإيرادات غير الضريبية 41.4 مليار جنيه.

وأقر البرلمان المصري، في يونيو/ حزيران، موازنة العام المالي (2019-2020)، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بمصروفات تبلغ 95.7 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت مصر تستهدف عجز ميزانية عند 8.4 في المئة ونمو الاقتصاد عند 5.6 في المئة في السنة المالية الحالية 2018-2019، التي انتهت في 30 يونيو.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن البرلمان وافق على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى وجود تحسن في طريقة إعدادها، وتحسن في الأداء الاقتصادي، الذي ظهر في تحقيق النمو وانخفاض معدلات التضخم، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية المصرية.