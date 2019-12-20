"غازبروم" الروسية: مواصلة المفاوضات بين موسكو وكييف بشأن ترانزيت الغاز

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنه سيتم مواصلة المفاوضات بين موسكو وكييف بشأن ترانزيت الغاز اليوم الجمعة في مينسك.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة: "استمرار المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الغاز اليوم الجمعة في مينسك".

وأشارت الشركة إلى أن المفاوضات ليست تقنية، وسيترأس رئيس شركة غازبروم، أليكسي ميلر هذه المفاوضات.

هذا وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس أنه تم في ختام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في برلين، وضع مشروع مفصل لاتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

واتفق المتفاوضون على تحديد كميات الغاز المزمع ضخها، وشروط عقد الترانزيت المقبل ومواعيد توقيع اتفاقه بين الأطراف المعنية.