النواب الأمريكي يوافق على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة.

موسكو- سبوتنيك. وصوت في مجلس النواب لصالح الاتفاقية 385 نائبا، في حين رفض 41 نائبا.

ووقعت كندا والمكسيك والولايات المتحدة على تعديلات جديدة على اتفاق التجارة المبرم بين الدول الثلاث منذ 25 عاما، في 11 من الشهر الحالي بعد أن وافق المفاوضون على تغييرات على اتفاق أولي أبرم العام الماضي، وذلك لتحسين إنفاذ حقوق العمال وخفض أسعار العقاقير الحيوية عن طريق إلغاء بند يتعلق ببراءات الاختراع.

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالمماطلة في التصديق على اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال ترامب متسائلا: "الإجراء هو التالي، ينبغي عليها طرح هذه الاتفاقية للتصويت. لماذا لا تفعل ذلك؟"، ربما، لأن رئيسة مجلس النواب، بيلوسي لا تريد منحي مزايا إضافية في انتخابات عام 2020".