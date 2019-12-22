أمير الكويت يوجه رسالة إلى أمين منظمة "أوبك"

وجه أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة إلى الأمين العام لمنظمة أوبك.

ووجه الأمير التهنئة إلى على بن سبت بعد اختياره أمينا عاما لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك"، حسب صحيفة الوطن الكويتية.

سمو الأمير يهنئ علي بن سبت باختياره أمينا عاما لـ«أوابك» pic.twitter.com/BoTFeRCeU9 — الحدث الإخبارية (@AlhadathQ8) December 22, 2019

وجاءت الرسالة من أمير الكويت خلال استضافة الكويت اجتماع المنظمة الثالث بعد المئة.

واختارت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) تختار الكويتي علي بن سبت أمينا عاما خلفا للإماراتي عباس النقي.

ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوبك) هي منظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي، تأسست بموجب اتفاقية تم التوقيع على ميثاقها في العاصمة اللبنانية بيروت، في التاسع من يناير/كانون الثاني 1968، بين كُل من دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية والمملكة الليبية؛ وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقرا رئيسيا للمنظمة.

يبلغ عدد أعضاء المنظمة 11 دولة عربية، 7 منها أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط