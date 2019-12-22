الكويت... وزيرة المالية تتحدث عن أزمة تعاني منها البلاد

تحدثت وزيرة المالية الكويتية، عن أزمة تعاني منها البلاد منذ عام 2003.

وقالت وزيرة المالية مريم العقيل، إن نسبة البطالة بين المواطنين ارتفعت من 3.9 % في 2003، إلى 6.4 % في 2017، حسب صحيفة القبس الكويتية.

التعيين في #الحكومة فوق قدرة الدولة!



• قفزة بنسبة 50% في العامين الماضيين



• #توظيف 15.4 ألف مواطن سنوياً في جهات الدولة المختلفة



• #البطالة ارتفعت إلى 6.4% في 2017



• العقيل: ستبقى البطالة مرتفعة حتى تدخل #مشروعات_التنمية العملاقة حيز التشغيلhttps://t.co/MF64HncvCt — القبس الإلكتروني (@alqabas) December 22, 2019

وأوضحت العقيل أن التعيين في الحكومة والقطاع الخاص شهد قفزة هائلة في التعيين بواقع 24818 و21024 موظفا بين 2017 و2018 على التوالي.

ولفتت العقيل إلى أن هناك محاولات لوضع حلول جذرية لمشكلات سوق العمل الكويتي، في ظل زيادة الطلب على العمالى عن المعروض منها.

وكشفت الوزيرة أن الحكومة الكويتية تقوم بالتعيين بما يفوق الطاقة الاستيعابية لها.