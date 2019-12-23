واردات الهند النفطية من أمريكا اللاتينية في نوفمبر تهبط لأدنى مستوى في 20 شهرا

أظهرت بيانات من مصادر في الشحن البحري والصناعة، اليوم الاثنين، أن الهند استوردت 4.28 مليون برميل من النفط الخام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بانخفاض قدره 6% عن الشهر السابق.

"وقيد هذا الهبوط العجز في ميزانية الهند، لكنه من المحتمل أيضا أن يشير إلى تباطؤ اقتصادي، وفقا لـ"رويترز.

وعدلت الهند الشهر الماضي تقديراتها لنمو الطلب على الوقود للسنة المالية الحالية إلى 1.3%، وهي أقل زيادة في 6 سنوات.

والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأشارت البيانات إلى أن حصة أمريكا اللاتينية في واردات النفط الهندية في نوفمبر، هوت إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرا، مع سعي مصافي التكرير إلى شراء خامات ثقيلة مماثلة من الشرق الأوسط لتقليل تكاليف الشحن.

ووفقا للبيانات، استوردت الهند حوالي 390400 برميل يوميا من الخام من أمريكا اللاتينية في نوفمبر/ تشرين الثاني، أو 9.1% من اجمالي واردات البلاد، انخفاضا من 12% في أكتوبر/ تشرين الأول، وتراجعت الواردات أيضا من الولايات المتحدة وكندا وأفريقيا.

وعلى أساس سنوي زادت واردات الهند من الخام 1.2% في نوفمبر.