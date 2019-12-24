ميناء الدقم في سلطنة عمان يبدأ نشاطه التجاري عام 2020

أعلن جلال بن عبد الكريم اللواتي، مدير التسويق وترويج الاستثمار في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، أن البلاد تسعى لأن تبدأ عمليات التشغيل التجاري لميناء الدقم في النصف الأول من عام 2020، أوالربع الثالث منه، مشيراً إلى أنه بعد أن تكتمل العمليات التجارية سيكون هناك "زخم كبير" من الشركات في هذه المنطقة الاقتصادية.

موسكو - سبوتنيك. وقال اللواتي في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر عقد اليوم في غرفة التجارة والصناعة الروسية بموسكو حول بناء الميناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: "الميناء، والذي يعتبر قلب ونبض المنطقة الاقتصادية الخاصة الآن تحت التشغيل التجريبي، والتشغيل التجاري المتكامل سيبدأ في 2020، في منتصف العام أو الربع الثالث في العام المقب".

وأضاف اللواتي إلى أن "معظم الاستثمارات هي بداية للتغير، عندما يكتمل الميناء وتكتمل العمليات التجارية سيكون هناك زخم كبير من الشركات".

وأشار إلى أن "الهدف هو تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات أخرى، لذلك الحكومة العمانية والهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم مهتمة جدا في جذب الاستثمارات الأخرى غير النفط والغاز، هناك استثمارات كبيرة من الجانب الصيني، هم مهتمون بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، هناك استثمارات عن طريق الميناء ومن الجانب البلجيكي، هناك استثمارات بريطانية وأميركية، وباختصار أصبحت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاذبة جدا رغم حداثة عمر الإنشاءات".

هذا وتشهد روسيا في الفترة 23-27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فعاليات "الأسبوع الٌعماني في روسيا" حيث يقوم الوفد من سلطنة عمان المتكون من كل من مصرف ظفار ومؤسسة "إثراء" لدعم الصادرات والاستثمارات وشركة "اسياد" الحكومية اللوجيستية وصندوق "ركيزة" الاستثماري وصندوق الاحتياطي العام للدولة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمجموعة العمانية للطيران، بزيارة إلى روسيا بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويعتبر هذا الوفد العماني الأكبر والأرفع من حيث مستوى التمثيل في التعاون الثنائي ويشمل برنامج الوفد لقاءات مع مسؤولين روس في كل من موسكو وسانت بطرسبورغ، وتجري هذه الزيارة بالتنسيق والتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية وشركة " انكونا" الروسية.