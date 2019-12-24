وزير الطاقة السعودي: نعمل مع الكويت كفريق واحد

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده والكويت كانتا تبحثان عن توافق وليس اتفاقا بشأن المنطقة المقسومة، وتعملان كفريق واحد، سعيا إلى الوصول إلى ترتيبات مستقرة، لتعزيز التعاون بين الدولتين.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي، على هامش حفل الإعلان عن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بمنطقة الوفرة.

ووقع وزيرا الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، والطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.

كما وقع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، ووزير الطاقة السعودي، مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وبعد توقيع الاتفاقية ومذكر التفاهم، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في الجوانب البترولية.

وتمثل "المنطقة المقسومة" أو "المحايدة" على الحدود نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة.

وتعود جذور الخلاف بين الكويت والسعودية إلى عام 1922، حينما جرى ترسيم الحدود وتُرك موضوع السيادة على الشريط الحدودي المطل على الخليج العربي معلقا.

ولم يمنع ذلك اكتشاف وحفر واستثمار آبار النفط في هذه المنطقة المشتركة ذات المخزون النفطي الضخم، ولم يتفق البلدان على تقسيم تلك المنطقة المحايدة إلا مطلع العام 1970، حينما وقع الجانبان اتفاقية تنظم عملية استغلال هذه المناطق النفطية.

ويقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت حقلا "الخفجي" و"الوفرة"، ويتقاسم كلا البلدين إنتاجهما.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر من أربع سنوات.

وتبلغ مساحة حقلي الوفرة والخفجي 5 آلاف كيلومتر مربع، وتستثمرهما الدولتان، وفقاً لمعاهدة عمرها أكثر من 50 عاماً.

وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل، مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.