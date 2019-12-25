بدء عمل أطول خط أنابيب للإيثان في الصين

قالت مؤسسة البترول الوطنية الصينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن وحدتها العاملة في شينجيانغ تنتج 500 ألف متر مكعب من الإيثان بعد أن بدأت العمل قبل أسبوع.

بدأت أعمال الإنشاء في خط أنابيب يبلغ طوله 371 كيلومترا، الذي من المتوقع أن يكون أكبر خط أنابيب للإيثان في الصين، في العشرين من يونيو/ حزيران.

وأضافت المؤسسة أن الخط يربط بين حقل غاز تابع لمؤسسة البترول الوطنية في حوض جونغقار ومجمع دوشانتسي للبتروكيماويات، بحسب مانقلت "رويترز".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الغاز في حوض جونغقار، الذي بدأ العمل في أكتوبر/ تشرين الأول، من الإيثان 38.5 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وتابعت المؤسسة أن من المتوقع أن يرفع خط الأنابيب الجديد طاقة وقود الطائرات بمقدار 198 ألف طن سنويا، وأن يساعد في تعزيز التطوير المحلي لصناعات الألياف والمنسوجات والملابس.

وبدأت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، التي تهيمن على إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بناء المشروع البالغة تكلفته 9.05 مليار يوان لإنتاج الإيثلين من الإيثان في شينجيانغ في أبريل نيسان.