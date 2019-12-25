نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية: لا روسيا ولا سوريا تهتم بالعقوبات الأمريكية

وقال بادالكو لوكالة "سبوتنيك": "تنتظر جميع الهياكل ذات النفوذ، أخبارًا عن الهياكل المعتمدة التي ستوفر على وجه التحديد الجانب المالي للمعاملات بين الشركات السورية والروسية. سأقول إن سلسلة كاملة من المشاريع قد تم تطويرها بالفعل: تتعلق بترميم الصناعة، ومنشآت الطاقة وقطاع النفط والغاز في سوريا، بمشاركة الشركات الروسية. الآن كل شيء يعتمد بالتحديد على حركة التدفقات النقدية. أعتقد أنه سيتم حل هذه المشكلة في نهاية هذا المنتدى".

وأضاف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة: "نحن ببساطة لا ننتبه إلى العقوبات الأمريكية. إذا أولينا الكثير من الاهتمام لها، لكنا قد توقفنا منذ فترة طويلة عن العيش والوجود. في رأينا، هي موجهة ضد الناس، والأعمال التجارية. يتم نشرها بشكل عملي، وحماية مصالح رأس المال الأمريكي في مساحة السوق لدينا. من خلال العقوبات، يعيقون تطورنا في العلاقات التجارية والاقتصادية، في هذه الحالة ، مع سوريا. هكذا نتعامل معهم. والعقوبات الأمريكية، لن تتمكن من إيقاف حركتنا تجاه بعضنا البعض. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع هياكلنا تقريبًا: مالية وصناعية. تم إدراج حتى أشخاص معينين في قوائم العقوبات. لقد فعلوا الشيء نفسه مع الجانب السوري. ماذا الأن؟ سنتخلى عن الدولار، ونعمل بالعملات الأخرى. نحن لسنا خائفين من هذا".